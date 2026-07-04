Cia Campania: pubblicati i bandi per giovani e fattorie didattiche Ecco tutte le informazioni

A seguito del tavolo verde l'assessora all'agricoltura Maria Carmela Serluca ha comunicato la pubblicazione dei bandi regionali insediamento dei giovani agricoltori relativi allo sviluppo delle fattorie didattiche, approvati con i decreti dirigenziali del 3 luglio 2026.

Le domande per entrambi i bandi potranno essere presentate, attraverso il portale Sian, dal prossimo lunedi 6 luglio al 15 settembre 2026.

Il bando SRE01, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro, sostiene l'insediamento dei giovani agricoltori, favorendo il ricambio generazionale e promuovendo un'agricoltura moderna, capace di coniugare innovazione, sostenibilità e valorizzazione delle tradizioni.

Il bando SRD03 – Azione C, con una dotazione di 1,4 milioni di euro, sostiene invece lo sviluppo delle fattorie didattiche e delle attività educative, rafforzando il legame tra agricoltura, scuola, ambiente e territorio e incentivando la diversificazione delle attività aziendali.

"Con l'apertura di questi bandi”, sottolinea il commissario di Cia Campania, Stefano Di Marzo: "la Regione Campania mette al centro i giovani, che rappresentano il presente e il futuro dell'agricoltura, e risponde concretamente alle esigenze delle aziende che scelgono di diversificare la propria attività attraverso percorsi educativi e sociali.

Ringraziamo l'assessora all'agricoltura Maria Carmela Serluca e la direzione generale per l'attenzione e l'impegno dimostrati, nonché per aver mantenuto l'impegno di finanziare anche per il 2027 l'intervento SRA30 benessere animale, misura particolarmente attesa dalle imprese zootecniche campane".

Cia Campania è già impegnata da settimane in un'attività capillare di informazione sul territorio, attraverso incontri dedicati alla presentazione delle opportunità offerte dai nuovi bandi. L'organizzazione invita tutti gli associati e gli imprenditori agricoli interessati a rivolgersi alle sedi provinciali e zonali di Cia Campania per ricevere assistenza e supporto nella predisposizione e presentazione delle domande.