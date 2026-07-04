Buona governance e qualità azione amministrativa: premiato il comune Savignano Importante riconoscimento per la Valle del Cervaro a Montecitorio

Nella sala della Regina di Palazzo Montecitorio a Roma, il comune di Savignano Irpino ha ricevuto il riconoscimento "Eloge European Label of Governance Excellence 2025-2026", promosso dal consiglio d’Europa e organizzato in Italia dall'associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle Regioni d’Europa, guidato a livello nazionale da Oreste Ciasullo conferito ai Comuni che si distinguono per l’impegno nella buona governance e nella qualità dell’azione amministrativa.

Alla cerimonia erano presenti numerosi sindaci, amministratori e rappresentanti dei comuni provenienti da tutta Italia, in una giornata dedicata al confronto e alla valorizzazione delle buone pratiche amministrative.

"Questo riconoscimento premia il percorso intrapreso dal nostro comune - ha affermato il sindaco Fabio Della Marra - e rappresenta un importante stimolo a proseguire nel lavoro quotidiano con serietà, trasparenza e attenzione ai bisogni della comunità.

A rappresentare il comune savignanese, il sindaco Fabio Della Marra, il consigliere comunale nonchè segretario nazionale e generale di Aiccre l'associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa) Oreste Ciasullo, la segretaria comunale Antonella Lo Conte il comandante della polizia municipale Pierluigi La Manna,