Ariano: qualcosa si muove lungo la strada provinciale 236 in località Casone Da stamane è iniziato lo sfalcio dell'erba, ancora irrisolta la questione svincoli

Qualcosa si muove lungo la strada provinciale 236 in località Casone, dove da stamane è iniziato lo sfalcio dell'erba.

La strada che da Ariano Irpino porta a Villanova del Battista e Flumeri era diventata ad altissimo rischio, soprattutto per i pedoni, che qui solitamente amano fare attività ginnica, a causa del restringimento della carreggiata dovuto alla presenza di erba altissima. Della pericolosità ce ne siamo occupati più volte.

Come pure della situazione critica in cui versano i due svincoli lungo la Manna Tre Torri che si collegano proprio con la strada in questione. Decine di appelli alla precedente amministrazione provinciale senza esito alcuno.

Ecco i nostri titoli uno dopo l'altro su questa amara vicenda che ha davvero dell'incredibile:

Ariano e gli svincoli dimenticati sulla Variante Manna: strada impraticabile

Ariano e gli svincoli della vergogna di località Manna: è arrivato anche ottobre

Ariano: peggiora il dissesto delle due intersezioni stradali Manna-Tre Torri

Ariano: che impresa dalla Variante Manna raggiungere Orneta e Casone

Ariano, Variante Manna-Tre Torri: difficoltà enormi per raggiungere Orneta

Ariano: "Quanti braccetti dobbiamo sostituire ancora per la vostra inerzia?"

Provincia e Rfi litigano e il cittadino è costretto a riparare le buche/VIDEO

Svincoli impraticabili sulla Variante Manna-Tre Torri: appello alla Provincia

Svincoli variante Manna: tutto tace e le condizioni della strada peggiorano

Ariano, svincoli variante Manna: lavori "iniziati" e non portati a termine

Rampe di svincolo variante Manna-Tre Torri: noi non molliamo e c'è una risposta

L'appello da Ariano Irpino: "Non avendo avuto fortuna in passato con chi ha amministrato, confidiamo nell'intervento del vice presidente della provincia Marcantonio Spera, persona seria, attenta e concreta".