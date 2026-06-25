Ariano: qualcosa si muove lungo la strada provinciale 236 in località Casone

Da stamane è iniziato lo sfalcio dell'erba, ancora irrisolta la questione svincoli

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La segnalazione del giorno

Ariano Irpino.  

Qualcosa si muove lungo la strada provinciale 236 in località Casone, dove da stamane è iniziato lo sfalcio dell'erba.

La strada che da Ariano Irpino porta a Villanova del Battista e Flumeri era diventata ad altissimo rischio, soprattutto per i pedoni, che qui solitamente amano fare attività ginnica, a causa del restringimento della carreggiata dovuto alla presenza di erba altissima. Della pericolosità ce ne siamo occupati più volte.

Come pure della situazione critica in cui versano i due svincoli lungo la Manna Tre Torri che si collegano proprio con la strada in questione. Decine di appelli alla precedente amministrazione provinciale senza esito alcuno. 

Ecco i nostri titoli uno dopo l'altro su questa amara vicenda che ha davvero dell'incredibile:

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L'appello da Ariano Irpino: "Non avendo avuto fortuna in passato con chi ha amministrato, confidiamo nell'intervento del vice presidente della provincia Marcantonio Spera, persona seria, attenta e concreta". 

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