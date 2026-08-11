Solennità delle Sacre Spine: al via le celebrazioni ad Ariano Rievocazione storica del dono delle reliquie

"Guardiamo insieme a Gesù coronato di spine per tornare al centro della nostra fede, insieme seguiamo il maestro sofferente che si dona per amore, sul legno della croce".

E' il messaggio del vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia in questa giornata che segna l'avvio delle celebrazioni in onore delle Sacre Spine. La foto molto bella porta la firma di Marco Memoli.

Stamane alle 10.00 la celebrazione eucaristica nella basilica cattedrale. Alle 19.00 la celebrazione dei vespri presieduta dal vescovo Sergio Melillo con la catechesi e benedizione dei figuranti. Questa sera alle 21.30 la presa di Ariano in piazza plebiscito e a seguire alle 22.15 l'incendio del campanile.

Domani, mercoledì 12 agosto alle 10.00 la celebrazione eucaristica. In serata la rievocazione storica del dono delle Sacre Spine. Il saluto e benedizione dalla città dal palazzo vescovile. Il corteo partirà alle 18.30 dalla villa comunale.

Il 13 agosto alla 10.00 la celebrazione eucaristica. Alle 19.00 celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Emilio Nappa segretario generale del governatorato della città del Vaticano. Seguirà la processione con le Sacre Spine.

Le Sacre Spine, mistero affascinante degli arianesi, la cui invocazione avviene soprattutto durante calamità naturali, siccità (in questo momento particolarmente attuale), grandinate, terremoti e in qualsiasi momento di estrema difficoltà.

La storia che unisce. Dalla memoria al turismo. Reti, rievocazioni e valorizzazione dei territori medievali. E' il tema del convegno nazionale sul turismo storico e culturale in programma domani 12 agosto alle ore 16.00 moderato dalla giornalista Flavia Squarcio e che vedrà la presenza di diversi relatori di spessore.