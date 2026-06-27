Avellino: occhio ai rinnovi, primi rumors in uscita Fase iniziale di una sessione estiva che entrerà nel vivo con le ufficialità nei prossimi giorni

Non solo Faticanti e Pecorino perché nei contatti tra l'Avellino e la Juventus c'è anche il profilo di Brando Moruzzi, in pole per la futura fascia sinistra biancoverde. Per la corsia mancina i lupi ripartono da Marco Sala, pensano a un profilo under come accaduto con Alessandro Milani nell'ultima stagione, mentre Andrea Cagnano rientra nelle idee in entrata per la Salernitana, ma il terzino lombardo spera in una nuova pista cadetta dopo il prestito vissuto con ottime prove al Pescara.

Cancellotti ed Enrici verso il rinnovo

Sull'altra corsia si lavora al rinnovo con Tommaso Cancellotti e l'altro terzino sarà under con Eddy Kouadio della Fiorentina ed Emanuele Lulli della Roma nelle idee del direttore sportivo Mario Aiello. Per la difesa l'Avellino ha accelerato sul rinnovo di Patrick Enrici dopo settimane di lavoro sottotraccia per il prolungamento contrattuale con il piemontese. Nel frattempo, come per Cagnano anche per Michele D'Ausilio e Alessio Tribuzzi, rientrati dai prestiti rispettivamente al Catania e al Vicenza, c'è l'interesse della Salernitana.