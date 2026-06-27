Avellino: ultimo weekend di attesa, poi il via ufficiale al mercato Due colpi ormai definiti, un terzo pronto e un altro profilo nel mirino

È iniziato l'ultimo weekend di attesa, poi da lunedì inizierà ufficialmente la campagna trasferimenti in Serie A e dal primo luglio inizierà quella per Serie B e Serie C. Da mercoledì, quindi, l'Avellino potrà definire i primi colpi di una lunga estate per i lupi e per tutti i club della B con l'effetto domino che partirà, come di consueto, dal piano superiore. La dirigenza irpina ha già strutturato alcune operazioni. Con la Juventus c'è il prestito di Giacomo Faticanti e nell'accordo con il centrocampista potrebbe esserci qualcosa di più come l'opzione di riscatto e di controriscatto sul modello della trattativa per Giovanni Daffara costruita nell'estate 2025. Tra l'Avellino e la Vecchia Signora si lavora su Emanuele Pecorino e l'attaccante appare destinato all'arrivo a titolo definitivo in Irpinia dopo l'anno in prestito vissuto da protagonista con il Sudtirol. A centrocampo Niklas Pyyhtia, in uscita dal Bologna, è vicinissimo agli irpini.