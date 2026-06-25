Avellino: consegnati i caschi rossi ai neo capi squadra dei vigili del fuoco Un nuovo importante traguardo per comando provinciale irpino

Oggi è una giornata di profonda soddisfazione e orgoglio per il comando dei vigili del fuoco di Avellino.

A darne notizia con soddisfazione è il comandante provinciale Alessandra Rilievi: "I nostri vigili hanno superato brillantemente l’esame e sono, a tutti gli effetti capi squadra. La consegna dei caschi rossi ha sancito ufficialmente questo passaggio di qualifica ampiamente meritato, che premia persone di straordinaria competenza e animate da un altissimo senso di appartenenza.

Per me è stato un vero onore condividere con loro la gioia a conclusione di questo percorso. Adesso per i neo capi squadra si apre un nuovo capitolo: partiranno a breve per fare un'importante esperienza professionale presso comandi del nord dove, sono certa, sapranno mettere a frutto la grande professionalità maturata qui in Irpinia.

Questo distacco temporaneo non farà che arricchire il loro bagaglio tecnico e umano, e io sarò felice di attenderli al loro rientro con le prossime mobilità per percorrere insieme, sempre più forti e uniti, la storia del nostro comando. Buon lavoro e congratulazioni ai nostri nuovi capi squadra!"