Zinzi: "Il Governo ha fatto più per Napoli di chi ha amministrato la città" L'auspicio: "Nel 2027 vinceremo le comunali"

"Il centrodestra deve ripartire dai territori, raccontando con forza ciò che il Governo Meloni ha realizzato. Le infrastrutture, gli investimenti e le politiche per il Mezzogiorno dimostrano che stiamo mantenendo gli impegni assunti con i cittadini".

Lo ha dichiarato Gianpiero Zinzi nel videomessaggio inviato alla manifestazione del centrodestra in corso a Montefredane, promossa dall'ex parlamentare Francesco Pionati e dedicata al tema "Dal Governo Meloni alle Politiche 2027 – Ripartiamo dalle aree interne del Mezzogiorno".

Secondo Zinzi, "i risultati economici e occupazionali confermano l'efficacia dell'azione del Governo, con investimenti significativi che stanno sostenendo la crescita del Mezzogiorno. È necessario rappresentare la realtà, raccontare ciò che è stato fatto e consolidare il rapporto con i territori".

Il coordinatore regionale della Lega ha quindi rivolto lo sguardo ai prossimi appuntamenti elettorali, lanciando una sfida sul capoluogo campano: "Sono pronto a scommettere che il prossimo anno vinceremo le elezioni comunali a Napoli.

Il Governo nazionale ha fatto per Napoli molto più di quanto abbiano fatto coloro che l'hanno amministrata negli ultimi anni. Ora spetta al centrodestra trasformare questo lavoro in consenso, costruendo un'alternativa credibile e radicata sul territorio."

Zinzi ha infine ribadito la necessità di rafforzare la presenza del centrodestra nelle aree interne, valorizzando l'azione amministrativa e i risultati conseguiti dal Governo come base del progetto politico in vista delle prossime sfide elettorali.