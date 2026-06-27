Avellino Basket: il saluto a Grande e Pullazi L'esterno e il lungo non faranno parte del roster biancoverde nella stagione 2026/2027

L'Avellino Basket ha salutato anche Alessandro Grande e Rei Pullazi. Note ufficiali sui canali social da parte del club irpino con l'esterno e il lungo che non faranno parte del roster biancoverde nella prossima stagione di Serie A2.

I comunicati

"Ci sono atleti che si fanno apprezzare per il talento. Alessandro Grande ha saputo distinguersi anche per il carattere. Ha vissuto la stagione con professionalità e senso di responsabilità, continuando a mettersi al servizio della squadra anche nei momenti più difficili, senza permettere al dolore di fermarlo. Sul parquet ha garantito esperienza, personalità e leadership. Fuori dal campo ha lasciato il segno per serietà e spessore umano. Grazie per aver indossato con orgoglio questi colori. Ti auguriamo il meglio per il prosieguo della tua carriera, Alessandro".

"Arrivato nel momento più delicato della stagione, Rei Pullazi ha messo fin da subito la sua esperienza e le sue qualità al servizio della squadra. Con personalità, equilibrio e intelligenza cestistica ha dato un contributo importante al nostro percorso, diventando in poco tempo una presenza preziosa all'interno del gruppo. Grazie per aver indossato questi colori. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, Rei".