E' irpino il 19enne ferito a colpi di bottiglia davanti a una discoteca Vive a Mugnano del Cardinale, è in prognosi riservata: con lui ferita una ragazza del Napoletano

Una rissa all'interno di un locale e poi il ferimento di un ragazzo di 19 anni della provincia di Avellino e di una 18enne del Napoletano. E' quanto è avvenuto la scorsa notte a Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Il 19enne è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro, la 18enne invece è stata ferita con un coltello. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti presso un locale in via dell'Aeronautica.

Il ragazzo, di Mugnano del Cardinale (Avellino) è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare e non è in pericolo di vita. Condizioni non gravi anche per la ragazza che è invece di San Gennaro Vesuviano. Non si sa se i due feriti si conoscessero nè al momento sono noti i motivi della rissa. Sul posto c'è la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri.