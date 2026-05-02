L'Avellino e il posto playoff: le combinazioni con risultati e classifica Piccoli dettagli a fare la differenza, rimpianti e un obbligo per il finale della stagione regolare

All'Avellino sarebbe bastato un punto in più in 37 gare, non solo il pareggio ad Empoli, o anche un gol realizzato in più o una rete subita in meno negli scontri diretti con il Cesena, per avere completamente il destino playoff nelle proprie mani nell'ultimo atto della stagione regolare. Non sarà così perché ai lupi, per quanto all'ottavo posto effettivo della classifica a 90 minuti dal termine del campionato, potrebbe non bastare la vittoria contro il Modena al "Partenio-Lombardi" nella gara in programma venerdì prossimo (ore 20.30 con tutte le ultime dieci gare della regular season in contemporanea, clicca qui per i risultati, l'ultimo turno e la classifica).

Avellino-Modena, Cesena-Padova e Frosinone-Mantova

La classifica attuale pone l'Avellino all'ottavo posto in virtù della classifica avulsa a 3 squadre con il Cesena e il Mantova a quota 46 e i lupi auspicano un arrivo a pari punti a quota 49 con i romagnoli e i virgiliani al termine nell'epilogo del campionato. In primis l'Avellino deve battare il Modena, già certo del sesto posto, e la vittoria dei lupi deve legarsi al successo del Cesena sul Padova, aritmeticamente salvo, e al blitz del Mantova contro il Frosinone a cui basta un punto in casa per centrare la promozione diretta in Serie A.

Lupi ai playoff con l'arrivo a 3, avanti col Mantova, sotto col Cesena

L'altra combinazione a favore dei biancoverdi è l'arrivo a pari punti con il Mantova in virtù degli scontri diretti a favore con i lombardi (Avellino-Mantova 0-0 e Mantova-Avellino 0-2). Per il posto playoff la squadra di Ballardini non può chiudere con gli stessi punti del Cesena. i bianconeri sono avanti negli scontri diretti per il 4-3 complessivo tra andata e ritorno (Cesena-Avellino 3-0 e Avellino-Cesena 3-1). È il gol che fa la differenza come anche la differenza reti generale (-13 Avellino, -10 Mantova, -7 Mantova). I virgiliani sono avanti, invece, sui romagnoli (Cesena-Mantova 3-2 e Mantova-Cesena 3-0). Nei giochi playoff ci sono ancora Carrarese e Sampdoria, ma con basse percentuali per la combinazione utile. Con un arrivo a quota 47 per 5 squadre (Avellino, Cesena, Mantova, Carrarese e Sampdoria) la classifica avulsa direbbe Cesena per i playoff. Nei fatti, come sottolineato da Ballardini al "Castellani", l'Avellino tocca chiudere la stagione regolare nel migliore dei modi, con una vittoria. Poi sarà quel che sarà.

La classifica con i calendari a confronto

8) Avellino: 46 punti (Modena in casa)

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9) Cesena: 46 punti (Padova in casa)

10) Carrarese: 46 punti (Entella in trasferta)

11) Mantova: 44 punti (Frosinone in trasferta)

12) Sampdoria: 44 punti (Reggiana in trasferta)