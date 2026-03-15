Avellino, elezioni consiglio provinciale: il dato dell'affluenza alle ore 12

Aggiornamento alle 17 e all'affluenza definitiva alle 20

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Avellino.  

La Provincia di Avellino ha reso noto il dato dell'affluenza alle ore 12 per le elezioni del consiglio provinciale. "Alle ore 12,00 hanno votato - complessivamente - 668 aventi diritto su 1.317, pari al 50,72% del corpo elettorale. Così nel dettaglio: Fascia A: 417 votanti su 841 – 49,58%; Fascia B: 143 votanti su 257 – 55,64%; Fascia C: 53 votanti su 117 – 45,3%; Fascia D: 55 votanti su 102 – 53,92%": si legge nel comunicato diffuso. "Nel corso della giornata saranno rese note le percentuali di affluenza al seggio centrale e alla sottosezione alle 12 e alle 17 e l’affluenza definitiva dopo la chiusura delle operazioni di voto alle 20. - ecco quanto presentato dall'Ente di Palazzo Caracciolo nelle scorse ore - Nella giornata di domani l’ufficio elettorale procederà alle operazioni di competenza con la proclamazione degli eletti alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare "Aula Pietro Foglia" della Provincia di Avellino."

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