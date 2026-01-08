Risveglio artico sul Partenio: -7.9 gradi in vetta. Sul Laceno alba mozzafiato In alcuni comuni dell'alta Irpinia ordinanze di chiusura delle scuole come ad Ariano Irpino

Montevergine, immagini dell’alba e dei momenti ad essa precedenti consegnano uno spettacolo mozzafiato sulla pagina social dell'osservatorio di Montevergine. Oggi le previsioni parlano di un ulteriore abbassamento delle temperature.

"Le condizioni atmosferiche, come previsto, hanno subito un graduale miglioramento. L’aria si è tuttavia ulteriormente raffreddata: in vetta il termometro è sceso sino agli attuali -7.9°C, all’Osservatorio sino a -5.9°C.". Spiegano gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine.

"Temperatura di -4.3° , leggero accumulo nevoso e giornata in netto miglioramento.- si legge sulla pagina social del Laceno-. Nella giornata di domani è atteso un richiamo caldo e probabilità di piogge, quindi per ammirare lo spettacolo attuale si consiglia di raggiungere oggi l'altopiano. Ricordiamo di avere pneumatici da neve o catene a bordo".