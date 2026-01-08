Avellino, Ex ospedali della città: pronti per il recupero e la ristrutturazione Progetti che ora sono al vaglio del Ministero e restano in attesa del via libera definitivo

di Paola Iandolo

Gli ex ospedali di Avellino a viale Italia e quello di contrada Pennini possono essere ristrutturati e recuperati a nuove funzioni. L’Asl di Avellino ha sbloccato l’ex ospedale civile dopo tre anni di attesa dal primo finanziamento, risolvendo anche il problema del parziale finanziamento per l’ex Maffucci. Gli uffici tecnici di via degli Imbimbo hanno elaborato i progetti che ora sono cantierabili, spostando 3 milioni da viale Italia a contrada Pennini.

Per la demolizione e parziale ricostruzione dell’ex Moscati e del pronto soccorso di viale Italia verranno utilizzati solo 17 milioni rispetto ai 20 disponibili, consentendo di spostarne 3 sul vecchio Maffucci, portando a 10,7 i milioni disponibili per coprire i due lotti. I due complessi regionali, in comodato gratuito all’Asl per mezzo secolo, consentiranno di ripartire tra i due plessi direzione generale e laboratori, lasciando in via degli Imbimbo solo il Distretto di Avellino.

Progetti che ora sono ora al vaglio del Ministero e restano in attesa del via libera definitivo. L’appalto per viale Italia è fissato per il settembre di quest’anno. Oltre a casa e ospedale di comunità – già in fase di realizzazione – e alla nuova sede dell’Asl, nella parte destinata ad essere demolita potrà ospitare una piazza e parcheggi pubblici.