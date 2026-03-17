Cocaina nascosta sotto lo sterzo dell'auto, beccato un 30enne

Un cipollotto di cocaina nascosto sotto lo sterzo dell’auto. È quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia durante un normale controllo del territorrio a Mirabella Eclano, nei confronti di un 30enne del posto.
L’uomo è stato fermato nel corso di un normale servizio di verifica sul territorio, predisposto dalla Prefettura di Avellino. Insospettiti dal suo atteggiamento, i militari della compagnia di Mirabella Eclano hanno deciso di approfondire il controllo, rinvenendo la sostanza stupefacente occultata all’interno del veicolo.
Successivamente, la perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del giovane, residente in un centro vicino, ma senza esito: nessun’altra sostanza stupefacente è stata trovata.
Per l’uomo, assistito dall’avvocato Michele Ciruolo, è ora al vaglio la posizione: con ogni probabilità scatterà una denuncia.