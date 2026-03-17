Avellino Basket: 94-52 nello scrimmage con la Power Basket Nocera Niente test per Cicchetti, solo in panchina al PalaDelMauro

Scrimmage tra l'Unicusano Avellino Basket e la Power Basket Nocera al PalaDelMauro nel pomeriggio. Finale di 94-52 per la squadra irpina con i parziali di 26-8, 26-21, 18-13 e 24-10 e con punteggio azzerato al termine di ogni quarto di gioco. L’amichevole è stata utile per mantenere alta l’attenzione in vista dei prossimi impegni stagionali dell’Avellino Basket. Un primo quarto ad appannaggio dei biancoverdi, che hanno poi visto il rientro di Nocera nel secondo quarto, chiuso comunque avanti dai biancoverdi. Nella ripresa i biancoverdi hanno aumentato intensità ed energia fissando il punteggio sul 94-52. Non ha partecipato al test amichevole Alexander Cicchetti, che ha guardato il match dalla panchina".

Sabato alle 20.30 la sfida contro Cento

"Archiviato il test amichevole non c'è sosta per la compagine irpina. Il programma di domani prevede una doppia seduta di allenamento, fondamentale per rifinire i dettagli tattici e preparare al meglio l'importante sfida casalinga di sabato. L’appuntamento è fissato per sabato 21 marzo alle ore 20:30, quando al PalaDelMauro arriverà la Sella Benedetto XIV Cento. Un match cruciale per il quale la società chiama a raccolta il pubblico delle grandi occasioni".