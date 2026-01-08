La Fortuna bacia Mercogliano: vinto 1 milione di euro La vincita con un gratta e vinci l'appello dei volontari all'ignoto vincitore: dona a chi soffre

Gioca 25 euro e vince 1 milione di euro e la Dea Fortuna bacia Mercogliano. E' stato vinto un milione di euro con un gratta e vinci da 25. Non si conosce il nome del fortunato vincitore che ha riscosso il premio presso gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma colui che è stato baciato dalla Dea Bendata ha sicuramente acquistato il gratta e vinci al tabacchi Di Grezia di via Santangelo.

L'appello dei volontari della Misericordia: dona a chi ha bisogno

Al fortunato e ignoto vincitore è stato rivolto un appello dei volontari della Misericordia del Partenio Mercogliano Odv guidati da Luca De Angelis:

"Vogliamo fare i nostri più sinceri complimenti al fortunato vincitore del milione di euro! È una notizia che porta sempre un pizzico di gioia e speranza. Mentre festeggi questo incredibile cambiamento, vogliamo rivolgerti un piccolo appello: proprio come la fortuna ha dato una svolta alla tua vita, tu puoi dare una svolta a quella di chi soffre. Ogni giorno, la nostra associazione lavora per tendere la mano a chi è in difficoltà. Con una piccola offerta anonima della tua vincita, potremmo trasformare quella fortuna in gesti concreti: pasti, cure, assistenza e dignità per chi non ha nulla".