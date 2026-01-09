Unicef Avellino: si inaugura la nuova sede provinciale in città "La solidarietà è negli occhi dei bambini"

“La solidarietà è negli occhi dei bambini”: Ri-edu-chi-amo al noi per un futuro migliore, condividendo gli obiettivi del fondo della Nazioni Unite per l’infanzia e adolescenza di garantire partecipazione, equità e protezione.

Valori che non richiedono solo parole, ma azioni, responsabilità condivisa e promozione di comunità inclusive” queste le parole della presidente provinciale Unicef Avellino, Tonia De Giuseppe, professore associato di pedagogia speciale e didattica dell’inclusione presso l’Università Giustino Fortunato, che nella conferenza stampa, svoltasi proprio nella giornata internazionale istituita dall’Onu sul tema della violenza contro le donne, evidenziò con forza il ruolo fondamentale degli enti, istituzioni, associazioni, aziende nel contrasto all’isolamento, all’indifferenza, alle differenziate forme di violenza dilaganti e al sostegno dei diritti umani per tutti.

Ecco le ultmime iniziative del programma Natale 2025 partito nel novembre scorso con il coinvolgimento di diversi comuni.

Avellino. L’epifania in dono in collaborazione con la Caritas e i centri di ascolto diocesani

11 gennaio 2026 ad Avellino

La festa dei trattori che unisce grandi e piccoli in colaborazione con il coordinamento agricoltori avellinesi e agricoltori e pescatori italiani (Coapi).

12 gennaio 2025 ad Avellino

Le parole di libertà: un omaggio ai valori dell’Unicef - istituto tecnico economico Luigi Amabile

Inaugurazione nuova sede provinciale alle 9.30 in via Nappi e chiusura campagna di solidarietà Unicef con stand espositivi delle forze dell’ordine (esercito, carabinieri, questura, soccorso alpino, protezione civile, vigile del fuoco) e saluti istituzionali alla presenza del presidente nazionale, presidente regionale, presidente provinciale, autorità cittadine.