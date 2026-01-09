Prigionieri in Venezuela: c'è un imprenditore di 47 anni di Avellino Daniel Enrique Echenagucia Vallenilla, 47 anni, arrestato dall'agosto del 2024

Un annuncio arrivato a sorpresa nelle ultime ore ha riacceso le speranze di decine di famiglie: il Venezuela ha avviato una vasta operazione di scarcerazione di prigionieri politici, comprendente anche cittadini stranieri. Fra i detenuti liberati figurano due italiani: l’imprenditore Luigi Gasperin e il giornalista e politico Biagio Pilieri, quest’ultimo in possesso anche della cittadinanza venezuelana.

Ma tra i 27 italiani ancora prigionieri c'è Daniel Enrique Echenagucia Vallenilla, 47 anni, imprenditore italiano originario di Avellino, arrestato illegalmente il 2 agosto 2024 insieme alla famiglia e detenuto in isolamento. Risultano 27 cittadini italiani ancora in carcere in Venezuela, ritenuti in vario modo scomodi per il precedente regime.

Tra dicembre e l’inizio di gennaio le autorità venezuelane avevano già liberato circa 200 persone arrestate durante le proteste contro la rielezione di Nicolás Maduro. Quella avviata ora, però, è la prima liberazione di prigionieri politici decisa dal nuovo governo, dopo il

blitz statunitense che ha colpito il vertice del regime.