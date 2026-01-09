Coapi: Ad Avellino la festa dei trattori che unisce grandi e piccoli Con la partecipazione di Unicef, che porterà doni ai bambini

Domenica 11 gennaio 2026, a partire dalle ore 18.00, Piazza Kennedy (ex Piazza Macello) ad Avellino si trasformerà in un grande spazio di festa, luci e musica.

Un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, dove la campagna incontra la città in un clima di gioia, condivisione e partecipazione.

Il comitato agricoltori avellinesi Mvs, aderente al coordinamento agricoltori e pescatori italiani, organizza una serata speciale che avrà come protagonisti i trattori illuminati, simbolo del lavoro agricolo, della terra e delle comunità locali. Attraverso suggestive riprese con drone, i mezzi agricoli formeranno il numero 2025, che verrà simbolicamente sostituito dal 2026, per salutare insieme il nuovo anno con un messaggio di speranza e unità.

La piazza sarà animata da dj set, giochi di luce e musica. Grande attenzione sarà riservata ai più piccoli: grazie alla partecipazione di Unicef, saranno consegnati doni ai bambini, mentre gli agricoltori offriranno dolci distribuiti da Babbo Natale e dalla Befana, rendendo la serata davvero magica per grandi e piccini. Non mancherà un brindisi collettivo di auguri, aperto a tutta la cittadinanza, per iniziare il nuovo anno insieme.

Dietro l’atmosfera di festa c’è anche un messaggio importante. Oggi la stessa crisi colpisce agricoltori e consumatori: ai primi vengono riconosciuti prezzi troppo bassi per il loro lavoro, mentre i cittadini pagano sempre di più prodotti che spesso hanno perso ogni legame con il territorio. Il nemico è comune ed è rappresentato dalle filiere lunghe e opache, che schiacciano chi produce e chi consuma.

Pur non essendo una protesta, l’iniziativa vuole essere un momento di sensibilizzazione e incontro, invitando i cittadini a leggere le etichette, scegliere prodotti italiani autentici, sostenere l’acquisto diretto dal contadino e i piccoli negozi di prossimità.

Difendere le produzioni artigianali significa garantire un prezzo giusto all’agricoltore e un prezzo equo anche al consumatore, costruendo un’alleanza concreta per la sovranità alimentare, il cibo sano e il futuro dell’economia locale.

L’11 gennaio ad Avellino, una festa per tutta la famiglia che coinvolge, unisce e accende il nuovo anno nel segno del vero Made in Italy e della solidarietà.