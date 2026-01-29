Amministrative ad Avellino: Fratelli d'Italia convoca la riunione dell'esecutivo

Domani, venerdì 30 gennaio, alle 19.00, presso la sede del Coordinamento Provinciale di Avellino di Fratelli d'Italia, è convocata la riunione dell’Esecutivo Provinciale del Partito.
L’appuntamento si inserisce nel quadro delle periodiche attività e si colloca in un contesto politico e istituzionale di particolare rilievo, rappresentando un momento di indirizzo strategico e di consolidamento dell’azione politica sul territorio.
La riunione sarà infatti dedicata a un confronto volto a rafforzare la capacità di iniziativa della classe dirigente provinciale, a coordinare le attività politiche e organizzative dei prossimi mesi e a strutturare un percorso coerente con la linea riformatrice e di governo espressa a livello nazionale.
Il momento di discussione interna assume, pertanto, un valore non soltanto organizzativo, ma anche politico, in quanto finalizzato a rafforzare il radicamento territoriale del partito, la coesione della sua classe dirigente e la qualità della proposta rivolta alle comunità locali.
All'incontro prenderanno parte i parlamentari, la senatrice Giulia Cosenza e l' onorevole Gianfranco Rotondi.
In tale quadro, Fratelli d’Italia ribadisce la propria volontà di esercitare un ruolo attivo, responsabile e propositivo nel dibattito pubblico provinciale, contribuendo in modo concreto alla definizione delle prospettive politiche e amministrative del territorio. Attraverso un’azione strutturata, coerente e orientata alla buona amministrazione, il Partito conferma l’impegno a costruire un’alternativa di governo solida e credibile, capace di coniugare attenzione alle esigenze delle comunità, visione politica e competenza amministrativa.