Amministrative ad Avellino: Fratelli d'Italia convoca la riunione dell'esecutivo Domani, venerdì 30 gennaio, alle 19.00, presso la sede

Domani, venerdì 30 gennaio, alle 19.00, presso la sede del Coordinamento Provinciale di Avellino di Fratelli d'Italia, è convocata la riunione dell’Esecutivo Provinciale del Partito.

L’appuntamento si inserisce nel quadro delle periodiche attività e si colloca in un contesto politico e istituzionale di particolare rilievo, rappresentando un momento di indirizzo strategico e di consolidamento dell’azione politica sul territorio.

La riunione sarà infatti dedicata a un confronto volto a rafforzare la capacità di iniziativa della classe dirigente provinciale, a coordinare le attività politiche e organizzative dei prossimi mesi e a strutturare un percorso coerente con la linea riformatrice e di governo espressa a livello nazionale.

Il momento di discussione interna assume, pertanto, un valore non soltanto organizzativo, ma anche politico, in quanto finalizzato a rafforzare il radicamento territoriale del partito, la coesione della sua classe dirigente e la qualità della proposta rivolta alle comunità locali.

All'incontro prenderanno parte i parlamentari, la senatrice Giulia Cosenza e l' onorevole Gianfranco Rotondi.

In tale quadro, Fratelli d’Italia ribadisce la propria volontà di esercitare un ruolo attivo, responsabile e propositivo nel dibattito pubblico provinciale, contribuendo in modo concreto alla definizione delle prospettive politiche e amministrative del territorio. Attraverso un’azione strutturata, coerente e orientata alla buona amministrazione, il Partito conferma l’impegno a costruire un’alternativa di governo solida e credibile, capace di coniugare attenzione alle esigenze delle comunità, visione politica e competenza amministrativa.