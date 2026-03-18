Ariano: che la villa comunale diventi un campo di patate non interessa a nessuno Maggioranza e opposizione insensibili. L'ordinanza comunale ai cinghiali gli fa un "baffo"

Ancora una notte di devastazione in villa comunale nell'indifferenza e menefreghismo di chi dovrebbe agire. Un'amante della camminata mattutina, ci manda un video le cui immagini parlano da sole. Clicca qui per guardarle.

Pochi giorni fa abbiamo interessato della vicenda anche due consiglieri comunali di minoranza Marcello Luparella e Antonio Della Croce con la speranza di ricevere almeno da quei banchi una risposta. Niente. Silenzio totale anche da parte loro.

La maggioranza invece ci ha rimproverato con queste parole: "Dire che vi è un disinteresse totale e generale, non corrisponde a verità". Ok ne prendiamo atto...

Conclusione: che la villa comunale venga scavata come un campo di patate totalmente, non interessa a chi amministra la città.

E' stata emanata un'ordinanza che riguarda il tragitto dei cinghiali lungo viale Tigli. Eccola qui. Ma non sarà di certo questa la soluzione. Ai cinghiali ci fa un baffo! E' stato proposto da Felice Vitillo di alzare un muro almeno del punto in cui sale quotidiananente il cinghiale: no se ne farà niente.

E non ha torto chi scrive sui social: "Ora finalmente ve ne accorgete come riducono i cinghiali i nostri campi, dove non si può coltivare più nulla!" Ed allora teniamoci la villa comunale in queste condizioni, altro che nuovo look per l'estate...