Raffaele Troise: "Grazie per la fiducia rinnovata, andiamo avanti insieme"

"Ringrazio tutti voi per la fiducia rinnovata che mi avete accordato. Questa conferma non è un atto formale: è un segnale chiaro di condivisione, di sostegno e di responsabilità comune".

Lo scrive in una nota Raffaele Troise Uilpa polizia penitenziaria Avellino: "Questa fiducia è un impegno preciso: continuare a essere una voce forte, presente e coerente a tutela del personale di Polizia Penitenziaria. Una voce che non arretra di fronte alle difficoltà, che non si gira dall'altra parte e che porta avanti le rivendicazioni dei colleghi con determinazione. Il lavoro fatto finora non si ferma qui. Continueremo a pretendere rispetto, sicurezza, diritti certi ? condizioni di lavoro dignitose.

Continueremo a denunciare le criticità e a proporre soluzioni concrete, senza compromessi ribasso e senza ambiguità.

La Uilpa polizia penitenziaria di Avellino deve essere, e resterà, un sindacato vicino ai lavoratori, presente negli istituti e credibile nei tavoli di confronto. Un grande e doveroso ringraziamento và ai miei delegati, vecchi e nuovi, sempre presenti a sostenere gli iscritti e impegnati in prima linea per far valere i diritti sia del singolo che della collettività, per chiedere ambienti di lavoro dignitosi e parità di trattamento.

Grazie anche ai vertici sindacali, e mi riferisco soprattutto al nostro segretario nazionale Mimmo De Benedictis, che mi ha dato la possibilità di portare avanti le idee e i principi sani che sono proprio di questa sigla, ricevendo sempre ascolto, sostegno e supporto anche in orari improponibili. Grazie per la fiducia rinnovata. Andiamo avanti insieme, con coraggio, unità e determinazione.

