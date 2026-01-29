Endometriosi, al Malzoni Research Hospital la formazione internazionale Il centro di ricerca e formazione di Avellino si conferma riferimento mondiale

Il Malzoni Research Hospital di Avellino si conferma centro di studio diagnosi e ricerca di riferimento mondiale per l'Endometriosi. Questa mattina si è aperta la 3 giorni con i massimi esperti, arrivati ad Avellino da tutta Europa e non solo, per aggiornare medici e tecnici sulle nuove tecniche ecografiche e chirurgiche sul tema. Migliorare le competenze per garantire diagnosi tempestive, la mission di una masterclass internazionale, che ha riunito nella sala incontri della Diagnostica Medica i massimi esperti nella ricerca , nella diagnosi e del trattamento dell’Endometriosi, con focus dedicati alle forme complesse multiorgano.

Malzoni: alta formazione necessaria per diagnosi tempestive

Siamo molto orgogliosi di aver organizzato questo corso internazionale con la Endometriosis European League (EEL) - spiega il direttore scientifico del Malzoni Research Hospital Mario Malzoni - che si articolerà tra lezioni frontali, Ecografie Live, esercitazioni su simulatori ecografici e chirurgie dal vivo." Collegamenti da remoto e sezioni live renderanno per la tre giorni Avellino capitale della medicina a livello mondiale. "E' un corso internazionale, abbiamo tutti iscritti non italiani, che arrivano da tutta Europa, ma anche da Messico e Sud America. La faculty è internazionale composta da professionisti che arrivano da tutta Europa, è di altissimo profilo , grazie agli interventi dei massimi esperti".

L’evento affronta l’endometriosi in tutte le sue espressioni cliniche, dalle forme iniziali e superficiali fino alle forme più complesse e multiorgano, con un approccio fortemente integrato tra imaging, clinica e chirurgia.

La mission della MasterClass

“L’obiettivo della MasterClass è elevare lo standard internazionale di diagnosi precoce e trattamento chirurgico dell’endometriosi, favorendo la diffusione di competenze avanzate e di un approccio multidisciplinare, a beneficio della salute e della qualità di vita delle pazienti – spiega la dottoressa Di Giovanni .-.

"Il Malzoni Research Hospital si conferma uno dei centri di eccellenza mondiali sul tema - spiega Mohamed Mabrouk Presidente dell'EEL -. Questo evento aiuta a formare professionisti per ridurre i tempi della diagnosi. Il trattamento chirurgico deve essere effettuato solo se necessario e in centri di eccellenza . La prevenzione si concentra sulla diagnosi precoce, specialmente nelle adolescenti, e sull'evitare chirurgie ripetute. Non esiste una prevenzione primaria efficace, ma la diagnosi tempestiva tramite ecografia specializzata è cruciale per prevenire forme gravi."