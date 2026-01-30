"Sii Saggio, Guida Sicuro", incontro ad Avellino Nuova tappa della campagna di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Meridiani

Al Salone degli Specchi della Prefettura ad Avellino nuova tappa della campagna di sensibilizzazione "Sii saggio, guida sicuro", promossa dall'Associazione Meridiani - APSSD con lo slogan "Scegli la sicurezza, scegli la vita": iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia e all'interno della dodicesima edizione del progetto sostenuto dalla Regione Campania con l'ANCI Campania e il patrocinio delle istituzioni. Spiccano i ministeri delle Infrastrutture e dell'Istruzione, le Forze dell'Ordine e la Rai.

"Tutti sono chiamati al rispetto delle regole"

"La strada non è un gioco, non può essere vissuta con il cellulare in mano o con la musica nelle orecchie. - ha spiegato il presidente della Commissione Scientifica dell'Associazione Meridiani, Alfonso Montella - La strada va vissuta nel rispetto degli altri. Anche quando siamo pedoni dobbiamo seguire delle regole. Quando si guida un motorino ci sono delle regole da rispettare e lo stesso vale per la bici e il monopattino. La bici e il monopattino sono visti in modo molto ludico, ma bisogna ricordare che, se siamo in bici, non possiamo fare tutto quello che ci passa per la testa".

"Dati in calo, ma c'è ancora tanto da fare"

"Nel 2025 gli incidenti hanno raggiunto quota 60, simili a quelli registrati l'anno precedente. Tuttavia, mentre nel 2024 abbiamo registrato 25 decessi, nel 2025 ce ne sono stati 9. - ha affermato il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso - La sicurezza stradale è uno degli obiettivi che ho deciso di perseguire fin dal mio arrivo in questa provincia. Bisogna sensibilizzare soprattutto le fasce più giovani della nostra popolazione".

"Responsabilità, ma soddisfazione"

"Come ANCI Campania abbiamo sposato questo progetto con pieno impegno. Sono anni che abbiamo questa grande responsabilità, ma ne ricaviamo una grande soddisfazione. - ha sottolineato il delegato di ANCI Campania, Antonio Del Giudice - Abbiamo coinvolto migliaia di ragazzi visitando decine di scuole superiori e abbiamo notato una grande attenzione da parte dei ragazzi. Se riuscissimo a salvare anche una sola vita tra questi giovani, avremmo raggiunto un risultato straordinario".