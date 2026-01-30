Petracca: Ciarcia è stato sindaco intuitivo e imprenditore di razza Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale

“La morte di Michelangelo Ciarcia mi ha addolora profondamente. Ero legato a lui da un’autentica amicizia. Michelangelo era un uomo buono e fattivo, pragmatico, il pilastro della sua famiglia, con la passione per la politica ed una vita spesa al servizio delle istituzioni. E’ un momento di dolore per l’intera Irpinia”. Lo dichiara Maurizio Petracca, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale della Campania.

“Esprimo la mia vicinanza - aggiunge Petracca – alla sua famiglia. Michelangelo è stato un padre dedito, un imprenditore di razza, un sindaco dalle belle intuizioni, un uomo che ha servito le istituzioni con passione. Esprimo alla comunità di Venticano, che tanto ha amato, il mio sincero cordoglio”.