Campania, Lega: Luigi Barone è il nuovo commissario provinciale Avellino

Luigi Barone, responsabile regionale degli Enti Locali della Lega, è il nuovo commissario provinciale del partito di Matteo Salvini ad Avellino. L’obiettivo é rilanciare l’azione del movimento sul territorio, con lo sguardo rivolto alle elezioni amministrative di quest’anno per dare un contributo decisivo alla vittoria del centrodestra. Un ringraziamento al senatore Gianluca Cantalamessa per l’impegno profuso in questi mesi da commissario in provincia di Avellino.
Così una nota della segreteria regionale della Lega in Campania.