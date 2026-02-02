L'Avellino ha ceduto Gori all'Ascoli: trasformazione a titolo definitivo L'attaccante fiorentino aveva salutato l'Irpinia nella scorsa estate per il secondo prestito di fila

L'Ascoli ha ufficializzato l'accordo con l'Avellino per la trasformazione del prestito di Gabriele Gori in acquisizione a titolo definitivo. La punta toscana aveva salutato i biancoverdi nella scorsa estate e con l'operazione tra i due club ha firmato un nuovo contratto. Gori ha siglato l'accordo con l'Ascoli fino al 30 giugno 2029. "Si tratta di un’operazione di assoluto rilievo per la società, che ha blindato uno dei profili più importanti della Serie C e tra i giocatori più ambiti anche in Serie B. - ha rimarcato la società marchigiana nella nota ufficiale - Oltre alle qualità tecniche, Gori porta in dote leadership, carisma e personalità, rappresentando un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio e un valore aggiunto per tutto il gruppo, dentro e fuori dal campo. Il club bianconero prosegue, mattone dopo mattone, nella volontà di costruire e cementare un progetto sportivo sempre più solido, competitivo, orientato alla crescita e al futuro. Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. augura a Gabriele di raggiungere con la maglia del Picchio i migliori successi professionali". Gori era stato ceduto dall'Avellino in prestito all'Ascoli con diritto di opzione, attivata dal club bianconero.