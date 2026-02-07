Ema: Maurizio Carbone, uomo forte Fismic

In un clima di forte tensione, si sono svolte le elezioni delle Rsu alla Ema di Morra de Sanctis in Irpinia in provincia di Avellino.
L'uomo forte della Fismic di Avellino è stato rieletto, riportando oltre il 50% dei voti di lista.
"Grande esperto di politiche fiscali e di servizi di patronato, Maurizio Carbone rappresenta il prototipo del delegato moderno, preparato, credibile e affidabile, dichiara un soddisfatto Zaolino (Segretario Provinciale della Fismic /Confsal di Avellino).
Questa tornata elettorale si è contraddistinta per una serie di episodi fuori dall'ordinario che saranno oggetto di valutazione nei prossimi giorni.
A Maurizio Carbone e a tutta la squadra Fismic della Ema vanno i ringraziamenti della segreteria provinciale e l'invito ufficiale al prossimo congresso territoriale che si terrà il 17 marzo con la presenza della segreteria nazionale".