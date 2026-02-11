"Avellino Cultura in Città", ecco le date dei prossimi appuntamenti Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio, tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatori

In occasione dei prossimi appuntamenti della rassegna “Avellino Cultura in Città – rassegna di musica, teatro e spettacoli per

bambini”, organizzata dal comune di Avellino con la produzione esecutiva di Everlive Italia srl, si forniscono indicazioni definitive sulle modalità di accesso agli eventi in programma da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026.

Tutti gli eventi sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

• concerti: 1 biglietto a persona

• eventi per bambini: massimo 2 biglietti a persona

Quando prenotare

• i link saranno pubblicati alle ore 17:00 di due giorni prima di ciascun evento.

Dove prenotare

• eventbrite: digitare esclusivamente il nome dell’artista o dello spettacolo nella barra di ricerca eventbrite.

• sito del comune di avellino: sezione “focus eventi”, con link diretto alla prenotazione su eventbrite.

Si precisa inoltre che anche per gli eventi della prossima settimana sarà confermata la modalità di accesso con prenotazione obbligatoria, secondo le stesse modalità già comunicate.

Si consiglia di stampare il biglietto o averlo pronto sul telefono per velocizzare l’accesso in teatro.

Calendario eventi della settimana

- giovedì 12 febbraio 2026 – ore 21:00

Teatro Eliseo

Roberto Pambianchi & band – “battisti legend”

- venerdì 13 febbraio 2026 – ore 21:00

Teatro Carlo Gesualdo

“Enzo Avitabile & Peppe Servillo duet”

- sabato 14 febbraio 2026 – ore 21:00

Teatro Carlo Gesualdo

Eugenio Bennato – “musica del mondo”

- domenica 15 febbraio 2026 – ore 11:00

Grotte di Villa Amendola

“Ti conosco mascherina” – favola itinerante per bambini

- domenica 15 febbraio 2026 – ore 18:00

Teatro Eliseo

“Vaiana – la prescelta dell’oceano” – il musical

La prenotazione garantisce il posto fino all’orario di inizio spettacolo; eventuali posti liberi saranno assegnati al pubblico presente in teatro senza prenotazione. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati esclusivamente attraverso i canali ufficiali della rassegna e del comune di Avellino.