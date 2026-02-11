Percorso ad ostacoli da Ariano a Montecalvo Irpino: 414 strada di nessuno Un'arteria sventurata, completamente dimenticata e abbandonata al proprio destino

Non solo dissesto stradale e perdite di acqua: la ex strada statale ora provinciale 414 che da Ariano Irpino porta a Montecalvo Irpino è diventata davvero impercorribile e ad altissimo rischio. Un'arteria sventurata, completamente dimenticata e abbandonata al proprio destino. Scarpate instabili, cunette ostruite, buche e come se non bastasse. Ed è questo l'ultimo problema che ci è stato segnalato: rami pericolanti e sporgenti in più punti a partire dal versante Valleluogo fino al territorio della Valle del Miscano.

Una situazione che si trascina da anni ma che negli ultimi tempi è ulteriormente peggiorata. Per non parlare di località Trimonti dove lo stato precario e insidioso del manto stradale continua ad essere la causa di continui incidenti. Se ne contano diversi nel corso degli anni senza aver preso mai una soluzione. La 414 sembra essere davvero la strada di nessuno.