Pericolo incidenti in località Trimonti ad Ariano: la strada di nessuno Asfalto insidiosissimo e perdite consistenti di acqua

Il tratto è sempre lo stesso. Località Trimonti lungo la provinciale 414, battezzata come strada di nessuno per l'inerzia delle istituzioni. Un'arteria tre le più insidiose a nord di Ariano, in direzione Montecalvo Irpino, teatro di continui incidenti stradali. Leggi qui. Ce ne siamo occupati più volte ma senza ottenere mai alcun risultato. Auto e mezzi pesanti coinvolti. Una lunga lista.

Le cause? Sono senza dubbio da attribuire alla precarietà in cui versa il manto stradale completamente dimenticato dalla Provincia di Avellino e interessato da continue perdite di acqua. L'ultima in ordine di tempo è stata riparata prorio questa mattina dagli operai dell'alto calore che non sanno oramai più dove dividersi.

Viene rivolto un accorato appello alla regione Campania ad intervenire al più presto al fine di provvedere al rifacimento totale della rete, prima che davvero accade qualche incidente ancora più grave.