Ariano, svolta per il depuratore di Cerreto: al via un intervento atteso da anni La soddisfazione del sindaco Enrico Franza e dell'assessore Toni La Braca

Procede il programma di potenziamento del depuratore di Cerreto e della rete fognaria comunale. Il lotto B, dell’importo di 2,3 milioni di euro, è attualmente in gara d’appalto, dopo l’aggiornamento del progetto tariffario 2024, l’adeguamento progettuale e la conclusione della procedura di esproprio.

L’intervento consentirà l’ampliamento dell’impianto fino a 1.000 abitanti equivalenti e l’innesto alla rete fognaria dei tratti SS 90 - contrada Cariello, Patierno e Cerreto - Ariano Scalo.



Così il sindaco Enrico Franza dichiara: "Si tratta di un intervento strategico che va a risolvere un problema atavico, che ha penalizzato una consistente area della nostra città. Oggi, finalmente, dopo un duro lavoro dell’ufficio tecnico comunale, siamo in gara e, nel più breve tempo possibile, potranno iniziare i lavori”.

Il lotto A, del valore di 700.000 euro, è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche e finanziato dal comune tramite la cassa depositi e prestiti. Questo lotto collegherà contrada Perazzo, Turchiciello e Turco al Lotto B. È quasi pronto per l’approvazione e per avviare la gara d’appalto, garantendo continuità agli interventi.



Il lotto C, finanziato con fondi Fesr 2021-2027 per 680.000 euro, collegherà il depuratore alla strada provinciale 19 Martiri-Cerreto (1° lotto).

L’assessore all’ambiente e al patrimonio, Toni la Braca, afferma: "Con questi interventi stiamo rispondendo alle richieste e alle sollecitazioni dei cittadini, dando finalmente un senso pieno al depuratore di Cerreto e trasformandolo in un’infrastruttura realmente funzionale. È un lavoro strutturale che migliora la tutela ambientale e la qualità dei servizi nelle contrade".