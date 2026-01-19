Taxi sociale nelle aree interne, Gambacorta: innovazione che parte da lontano

"Un vero piacere ricevere da Antonio Caputo, sindaco di Aquilonia, la notizia relativa alla pertenza del taxi sociale, un innovativo servizio di trasporto sociale rivolto ai cittadini dei 25 comuni dell’area interna "Città dell’Alta Irpinia".
E' quanto afferma l'ex presidente della provincia di Avellino Domenico Gambacorta, da sempre in prima linea a difesa delle aree interne.
"Il progetto è stato finanziato con i fondi statali della strategia nazionale delle aree interne (Snai) ripartiti con la delibera del Cipsss del 2 agosto 2022, all’epoca del mio impegno come consigliere del ministro del sud e della coesione territoriale, Mara Carfagna.
Con quella delibera, registrata dalla corte dei conti a novembre 2022 - ricorda Gambacorta - furono garantiti quasi 200 milioni di euro alle aree interne (72 istituite nel 2014 e altre 43 dai noi fortemente volute nel 2022).
La Regione Campania ha impegnato, ad aprile 2024, quasi 100 milioni di euro di tondi Fesr per le 7 aree regionali.
Speriamo che le tempistiche statali e regionali siano più rapide dei tre anni impiegati per trasferire i primi fondi alle aggregazioni dei comuni. Tempo da perdere non ce n’è".