Dall'Irpinia al Benin: ancora un miracolo della solidarietà, ecco il nuovo pozzo Lo annuncia con grande emozione Roberto Zaffiro

Ancora un miracolo della solidarietà nette terre povere del Benin. Realizzato il 51° pozzo nel villaggio di Gaah Warou e zone limitrofe della diocesi di N'Dali.

Lo annuncia con grande emozione Roberto Zaffiro: "Desidero ringraziare il Rotary club Avellino est centenario, il Rotary club Avellino est e il Rotary community corps Avellino est, con i loro presidenti, Floriana D'Ambrosio, Francesco Vitale e Sonia Bruno, che per i, terzo anno consecutivo hanno sostenuto la nostra missione in Africa per la costruzione dei pozzi d'acqua".

Un grazie viene inoltre rivolto alla chiesa di Pianopantano, Madonna del Carmine con il parroco don Kristian, Enrico Imbriano e tutti gli amici della 30esima tombolata avvenuta prima della partenza della missione 2026, per la donazione, il cui scopo è quello di costruire pozzi in Benin.

"Desidero ringraziare Imbriano macchine agricolo di Pianopantano, per la loro generosa donazione e tutti i benefattori, piccoli e grandi che hanno avuto un cuore generoso, per i più poveri e indifesi".