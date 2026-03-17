Pratola, incontro pubblico sul referendum per le ragioni del NO

di Paola Iandolo
Campagna referendaria agli sgoccioli: si moltiplicano le iniziative per il rush finale. Giovedì 19 marzo,, alle ore 18:00 nell’ Auditorium Giovanni Paolo Il di Pratola Serra ci sarà un incontro pubblico sul referendum giustizia per sostenere le ragioni del NO dal titolo "La Giustizia è dei cittadini: difendiamola". I saluti istituzionali affidati a Gerardo Galdo, sindaco di Pratola Serra.
All'eventi interverrà Stefano Celentano, magistrato Consigliere Corte di Appello di Napoli, l’avvocato Ermanno Simeone, Società civile per il NO, Vincenzo Ciampi, Movimento5 Stelle, Roberto Montefusco, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia D’Acierno segretaria Generale CGIL prov. Avellino, Adriana Guerriero Dirigente PD provinciale di Avellino. Le conclusioni saranno affidate al penalista Nello Pizza. A moderare il dibattito Adele Galdo, esperta presso il Tribunale di Sorveglianza di Napoli.