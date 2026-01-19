Lioni-Grottaminarda, Petracca: "Opera strategica, dobbiamo andare avanti" "Sarà necessaria una ricognizione per mettere a punto un piano di intervento rapido"

Importante incontro stamane a Napoli tra il gruppo del partito democratico e la delegazione Pd in giunta regionale alla presenza del segretario regionale Piero De Luca.

A comuniarlo è il capogruppo del partito democratico in consiglio regionale della Campania, Maurizio Petracca:

"Ringrazio il vicepresidente Mario Casillo e gli assessori Cuomo e Morniroli per la loro disponibilità. Necessario trovare forme di collaborazione per raggiungere gli obiettivi strategici che abbiamo in mente nell'interesse del territorio campano e delle sue comunità.

Abbiamo condiviso, perciò, l'esigenza di un raccordo costante e di un dialogo costruttivo perché è nella dinamica virtuosa che saremo in grado di costruire, in particolare nel rapporto tra consiglio e giunta, che potremo misurare l'efficacia della nostra azione.

A seguire, ho raccolto la richiesta arrivata dalle amministrazioni di Grottaminarda, Sant'Angelo dei Lombardi, Frigento, Lioni e Gesualdo e ho chiesto al vicepresidente con delega alle infrastrutture e ai trasporti, Mario Casillo, un incontro per fare il punto sulla Lioni-Grottaminarda, un'opera strategica il cui iter di realizzazione continua ad avere criticità da risolvere.

Sarà necessaria una ricognizione per mettere a punto un piano di intervento che consenta di velocizzare il percorso di realizzazione di questa infrastruttura così importante per il nostro territorio.

Ringrazio Mario Casillo per l'attenzione. A pochi giorni dal suo insediamento ha dato priorità alla Lioni-Contursi condividendone la centralità".