Dimensionamento scolastico, Franza: "Proposta provincia penalizza Ariano"

"Il dimensionamento scolastico è un obbligo dettato da parametri nazionali ineludibili: i numeri non si possono cambiare. Ma la politica ha un dovere preciso: governare questi processi e non subirli passivamente. Il compito di chi amministra è orientare le scelte per attenuare l’impatto sui territori, limitando i danni. La proposta della Provincia, invece, non tutela Ariano ma la penalizza due volte".

Il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza boccia senza mezzi termini la proposta della Provincia di Avellino sul dimensionamento scolastico, che prevede la perdita dell’autonomia del liceo "Parzanese" e la fusione di due istituti comprensivi.

"La proposta è irricevibile - afferma Franza - perché contraddice l’intesa raggiunta con la regione Campania, che aveva riconosciuto la peculiarità del nostro territorio montano e previsto un solo accorpamento, non due.

La Provincia ha disatteso quell’indirizzo, penalizzando gravemente Ariano". Il sindaco annuncia l’invio di una nota di dissenso alla provincia e alla regione, chiedendo che il piano venga corretto.

"Non accetteremo che la storia del liceo Parzanese venga cancellata da un atto burocratico - conclude - la scuola è un valore fondamentale, e difenderla è una battaglia che riguarda l’intera comunità".

