Ariano, strada di nessuno a Trimonti: ancora un incidente C'è qualcosa che non va lungo la provinciale ex 414

C'è qualcosa che non va e bisogna intervenire assolutamente al più presto lungo la provinciale ex 414, dove a distanza di poche ore si è verificato un nuovo incidente per fortuna non grave. Ancora un'auto finita fuori strada in località Trimonti ad Ariano Irpino. Un pericolo che è diventato ormai pane quotidiano.

E' andata bene alla donna alla guida della vettura come ieri all'autista del camion ribaltatosi su se stesso nella cunetta.

Un tratto di strada quello in questione, dove si contano diverse perdite di acqua nel raggio di duecento metri, oltre all'asfalto fatiscente e ingannevole.

Una problematica, lo ricordiamo, più volte segnalata e ben nota all’ente provincia ma finora senza alcuna risposta.

Sulla questione c'è stato più di un esposto denuncia da parte di Ettore Sommariva, ma nulla. Appelli, petizioni che non hanno ottenuto alcun risultato. Una strada che sembra davvero non appartenere a nessuno.