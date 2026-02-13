Avellino: la nuova sede dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili VIDEO | Inaugurazione in via Fariello. al terminal AIR Campania. Lariccia: "Riferimento per tutti"

È stata inaugurata la nuova sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino in via Fariello, al terminal AIR Campania. "La nuova sede non è solo un luogo fisico a disposizione dei nostri iscritti. Pensiamo che possa essere un raccordo con la comunità e con tutta la collettività, istituzioni, imprese e cittadini del nostro territorio": ha spiegato il presidente Mario Lariccia. "La sede scelta è particolare perché il terminal di AIR Campania, un hub importante della città, per il trasporto, ma anche di incontro. Crediamo di essere nel posto che sarà riferimento per tutto il territorio e per la collettività".

"Radicati nel territorio, proiettati al futuro"

Digitale e comunicazione insieme: "Il terminal è un posto di snodo, di arrivo, ma soprattutto di partenza. - ha aggiunto Lariccia - Il messaggio è chiaro: 'Radicati nel territorio, proiettati nel futuro'. Non dimentichiamo cosa siamo, ma vogliamo essere sempre più presenti e protagonisti sul nostro territorio, da supporto alle imprese, alle istituzioni e ai cittadini".