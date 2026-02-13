Ariano, svolta lavori Anselice. Franza: "Riprenderà il trasposto scolastico" "La nostra attenzione anche sulle altre strade rurali che necessitano di interventi urgenti"

"Finalmente interveniamo su Strada Anselice, un’arteria fondamentale per diverse aziende agricole e residenti, che aspettava la messa in sicurezza da troppo tempo.

Grazie al finanziamento di 499.000 euro appena ottenuto con l'Intervento SRD07 del CSR Campania 2023-2027, possiamo risolvere una situazione di precarietà storica. Parliamo di una strada che ha subito gravi dissesti e che, per motivi di sicurezza, ha visto persino l'interruzione del trasporto scolastico negli ultimi cinque anni". E' quanto afferma in una nota da palazzo di città il sindaco Enrico Franza. Qui la notizia completa relativa all'intervento atteso da lunghissimo tempo, i residenti parlano di 40 anni..

"Questo risultato concreto è frutto anche del lavoro costante dell’assessore Toni la Braca, che ha seguito l’iter con attenzione e impegno per restituire piena percorribilità a questa zona.

Ma non ci fermiamo qui. Voglio rassicurare tutti che non abbiamo dimenticato le altre strade rurali che necessitano di interventi urgenti.

Siamo in attesa dello sblocco della quota integrativa dei fondi Fsc, risorse europee assegnate alla Regione che per Ariano ammontano a 3 milioni e 400 mila euro. Su questi fondi abbiamo già candidato diverse altre arterie strategiche del nostro territorio. Continuiamo a lavorare, per Ariano".

