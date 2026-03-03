Monteforte, coppia bloccata a Dubai. "Siamo in contatto con la Farnesina" Siricio: erano negli Emirati per fare visita al figlio

Una coppia di anziani coniugi di Monteforte Irpino, Vincenzo Ferrara e Annunziata Iannaccone, sono bloccati a Dubai. Erano negli emirati per fare visita al figlio. Sarebbero dovuti rientrare tra qualche giorno, ma il loro volo è stato ufficialmente cancellato. Sono ore di attesa per la comunità montefortese, in attesa del rientro dei due. Il sindaco Fabio Siricio è in stretto contatto con loro e con la Farnesina per agevolarne il ritorno. "Sarebbero dovuti rientrare il prossimo nove marzo, ma il loro volo aereo è stato cancellato - spiega il sindaco Siricio che stamane ha sentito nuovamente il figlio della coppia. Stiamo lavorando per agevolare il ritorno di Vincenzo e Annunziata. Hanno tutti i numeri utili, hanno scaricato l'app che serve in questi giorni di emergenza. Restiamo in attesa e voglio dire ad entrambi che tutta la comunità di Monteforte Irpino è unita nel momento di apprensione vissuto a livello internazionale. Resto in stretto contatto con l'unità di Crisi della Fernesina per gestire ogni aspetto della logistica".