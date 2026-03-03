Ariano: auto sospetta fermata dalla polizia municipale ed ecco la scoperta Controllo del territorio e sicurezza urbana

Nell'ambito dell'aumento dell attività di controllo del territorio e sicurezza urbana, l'unità di pattuglia stradale della polizia municipale di Ariano Irpino, ha intercettato un autovettura con targa polacca, il cui andamento risultava alquanto anomalo.

In seguito al controllo del veicolo, sono stati identificati un uomo e due donne di nazionalità rumena, risultati con precedenti per reati di furto in abitazione, truffa, falso documentale, ecc. Inoltre a carico di una delle donne vi era anche un provvedimento di rintraccio.

I tre sono stati trattenuti e al termine degli accertamento, colpiti da proposta di misura di prevenzione da parte del questore di Avellino.

Contestate inoltre violazioni alla circolazione stradale, con pagamento immediato della sanzione e ritiro della carta di circolazione.

L'operazione è stata risolutiva grazie all'intuito e professionalità degli agenti intervenuti e si innesta in un articolata attività di prevenzione che la polizia municipale del tricolle guidata con solerzia dal colonnello Angelo Bruno, sta portando avanti da tempo, per rendere quanto più sicura possibile la città.