Il volo cancellato e la paura, Montefortesi bloccati a Dubai: ore di attesa Vincenzo e Annunziata erano a Dubai per festeggiare la nipotina

A Dubai per festeggiare il compleanno della nipotina. Un periodo di relax e di grande gioia che, purtroppo, si sta trasformando in un vero e proprio incubo a causa della pioggia di bombe abbattutasi la settimana scorsa sugli Emirati dopo gli attacchi degli Stati Uniti all’Iran.

Monteforte in attesa

Sono ore di lavoro straordinario a Monteforte Irpino per il sindaco e la sua giunta. Fabio Siricio è in contatto continuo con l'unità di crisi della Farnesina presso il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale per riportare a casa, il prima possibile, una coppia di anziani coniugi del paese a due passi da Avellino, Vincenzo Ferrara e Annunziata Iannaccone, bloccati a Dubai da un po’.

Volo cancellato e la paura

Avrebbero dovuto far ritorno il 9 marzo prossimo a casa, dove li attende il figlio, imprenditore del settore arredamento. Ma, per ora, il volo è stato cancellato. Il sindaco li sente tutti i giorni.

«Sono molto preoccupati – afferma Siricio - hanno paura ed hanno anche il timore di cosa possa succedere al figlio Gerardo e alla sua famiglia nell’immediato futuro. Noi stiamo facendo di tutto per farli tornare a casa, per agevolare il ritorno. Stiamo gestendo anche una parte della famiglia che si trova qui a Monteforte ed una parte che invece è a Milano. Oltre al supporto logistico, forniamo anche qualsiasi appoggio di tipo morale, i nostri uffici sono sempre operativi ed il mio telefono è sempre acceso, 24 ore su 24. Speriamo che il tutto si risolva quanto prima».