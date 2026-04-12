"Coraggio e senso dello Stato: onore al merito a Giuseppe Primavera" Il sindaco di Montefredane: Giuseppe ci rende fieri

Nel 174° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, Montefredane esprime orgoglio e profonda gratitudine per il prestigioso riconoscimento conferito Giuseppe Primavera, promosso per merito straordinario. Lo annuncia il sindaco Ciro Aquino che spiega:

"Un’onorificenza che premia coraggio, professionalità, sangue freddo e altissimo senso del dovere, dimostrati in un’operazione delicatissima che ha consentito di sventare un grave assalto a un furgone portavalori e di assicurare alla giustizia pericolosi criminali, anche in una situazione di estremo rischio.

A Giuseppe va l’abbraccio sincero di tutta la comunità di Montefredane: il suo esempio ci rende fieri e rappresenta i valori più autentici del servizio allo Stato.

A lui e ai suoi colleghi della Polizia di Stato va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano al servizio della sicurezza e della legalità.

