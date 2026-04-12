Cucciolo cane a prezzo vantaggioso ma è truffa, denunciato I Carabinieri della stazione di Avella (Avellino) hanno denunciato in stato di libertà un 55enne

Annuncia sui social network la vendita di un cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso, ma è una truffa. I Carabinieri della stazione di Avella (Avellino) hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena, ritenuto responsabile di truffa. L’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata da una donna di Avella che, attratta da un annuncio pubblicato su un noto social network relativo alla vendita di un cagnolino di razza a prezzo vantaggioso, aveva avviato una trattativa con il presunto venditore. Convinta della genuinità dell’offerta, la vittima ha effettuato vari versamenti di denaro per una somma complessiva di oltre 500 euro, senza tuttavia ricevere l’animale promesso né ottenere ulteriori risposte dall’inserzionista.La segnalazione ai Carabinieri ha consentito di avviare gli accertamenti, ricostruire il flusso delle somme versate e risalire all’identità del presunto autore del raggiro, nei cui confronti è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.