Moscati, estubato il 19enne di Serino: migliorano le condizioni di Simone Il giovane di Serino era rimasto vittima di un incidente stradale a Santa Lucia di Serino

E' stato estubato nelle scorse ore Simone, il 19enne di Serino rimasto vittima di un incidente stradale a Santa Lucia di Serino. Da giorni la comunità serinese è in apprensione per il giovanissimo.

Lo striscione

Era apparso nelle scorse ore davanti all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino uno striscione di vicinanza per il 19enne di Serino rimasto gravemente ferito in un incidente stradale: “Simone tieni duro” la scritta. Un messaggio di affetto, speranza e vicinanza nei confronti del ragazzo, attualmente ricoverato in Rianimazione. Nelle scorse ore la buona notizia, che ha subito rafggiunto la comunità guidata da Vito Pelosi.

Il sinistro

L’incidente si è verificato a Santa Lucia di Serino. Il 19enne stava percorrendo una delle principali arterie del paese, a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento. Quando Simone è stato soccorso dai sanitari le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Moscati, dove viene tenuto sotto stretta osservazione dai sanitari della rianimazione del polo sanitario. Intanto nel serinese in tanti pregano per Simone possa tornare presto a casa.