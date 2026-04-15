Scomparsa Mimì Manzo, oggi la decisione del gup Sicuranza A cinque anni dalla scomparsa dell’ex muratore, l’udienza per chiarire se si va a processo o meno

E' attesa a breve la decisione del gup del tribunale di Avellino per il rinvio a giudizio degli imputati nell'inchiesta della scomparsa di Mimì Manzo. Tre indagati, tra cui la figlia Romina Manzo, accusata di favoreggiamento personale, e Alfonso Russo, insieme a Romina, accusato di sequestro di persona in concorso.

Con loro figurano anche Loredana Scannelli, difesi dagli avvocati Federica Renna e Rolando Iorio.

Questa mattina in aula, oltre agli indagati, anche gli avvocati delle parti. Nicodemo Gentile (difensore della parte civile Lucia Manzo, la sorella):

“Oggi, innanzitutto, chiederemo di poterci costituire come parte civile a nome della sorella, ma è un lavoro che portiamo avanti come team – ha dichiarato -.

E poi sicuramente chiederemo che questa vicenda venga inquadrata da un punto di vista della qualificazione giuridica in modo più corretto, perché a nostro avviso la vicenda è stata in parte sminuita. Non si tratta di un sequestro di persona, ma di un omicidio. Di questo siamo stati sempre convinti.

Dal 2021 al 2026 possiamo ragionare con una qualificata probabilità di una conclusione che evidenzi un omicidio con distruzione di cadavere.

Riteniamo non corretta l’impostazione data dalla Procura della Repubblica e quindi cercheremo, se tecnicamente possibile in questa fase, di confrontarci con il giudice affinché si possa richiedere alla Procura di modificare il capo d’imputazione. Questo è il nostro obiettivo”.

Davanti all'aula Gup anche la sorella di Mimì, Lucia Manzo:

“Ho solo una cosa da dire: se la giustizia ha letto queste carte, ci faccia almeno capire tutte le incongruenze che ci sono in tutta questa brutta storia.

Non voglio un colpevole a tutti i costi; voglio sapere dove si trova Domenico Manzo e cosa gli è successo quella sera”,

Avvocati Ennio Napolillo e Federica Renna: “Oggi capiremo se il processo inizia finalmente, perché alla scorsa udienza fu rilevata la mancanza della condizione di procedibilità, cioè della querela. Se stamattina questo vuoto è stato colmato, il processo inizia e capiremo che cosa succederà, soprattutto in base alle scelte che faranno i difensori degli imputati.