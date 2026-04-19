L'Avellino e il sogno playoff, Ballardini: "Tre gare ed è scontato dare tutto" "Testa al Bari, l'Avellino deve fare tutto quello che può fare". Ecco risultati e classifica

L'Avellino vince a Mantova (0-2), il Cesena esce sconfitto dal match con il Palermo al "Barbera" (2-0) e a tre turni dal termine i lupi si ritrovano a -1 dall'ottavo posto, occupato dai romagnoli e l'ultimo utile per accedere agli spareggi promozione. Clicca qui per i risultati e la classifica. I biancoverdi hanno piazzato la stoccata salvezza con i tre punti da allungo decisivo per la conferma in Cadetteria, ma allo stesso tempo la vittoria firmata contro i biancorossi, con i gol di Missori e Favilli, ha garantito un nuovo orizzonte nel finale di stagione. "Si è vista la serietà e la generosità di tutti i calciatori dell'Avellino, ma allo stesso tempo c'è da dire che il Mantova è stato molto più bravo di noi per gioco e aggressività nel primo tempo. - ha spiegato Ballardini nel post-gara - Non riuscivamo a prendere le misure e avevamo avuto poca personalità. Nel secondo tempo siamo riusciti ad avere più chiari i riferimenti in fase difensiva e in quella offensiva e nell'equilibrio, con un caldo così, puoi arrivare la soluzione utile".

"L'impegno è scontato per professione, società e gente"

"Favilli? Se lo merita. Conosco i ragazzi, sto con loro tutti i giorni. Sia Missori che Favilli se lo meritano. È un premio che arriva per due ragazzi seri, che ce la mettono tutta. Favilli ha superato difficoltà, l'altro ha superato tante difficoltà e ora sta bene. È un giusto premio per quanto fatto finora. Il futuro del torneo? Adesso non so quanti punti servono per essere sicuri di rimanere in Serie B. So che c'è una partita importante, da preparare bene. A noi interessa preparare bene la partita di venerdì perché è giusto così. Mancano tre partite ed è giusto che l'Avellino faccia tutto quello che può fare, ma per rispetto della professione, della società, della gente che vuole vedere i propri giocatori dare il meglio. Sono cose scontate, le diciamo, ma l'impegno è scontato. Bisogna mettercela tutta nel quotidiano e la gara riporta tutto ciò che fai quotidianamente".