Avellino, Favilli: "Non nego che alzarsi la mattina è stata dura" L'attaccante biancoverde ha ripercorso la fase lontana dal campo e l'emozione per il gol

Andrea Favilli ha realizzato il secondo gol biancoverde a Mantova. Avellino vincente sui biancorossi con il finale di 2-0 al "Martelli" e con la prima rete della punta toscana in stagione: "Le emozioni sono tante, è difficile anche spiegarle. In settimana mi è stato chiesto come stavo e avevo risposto che stavo bene. Stavo bene perché potevo allenarmi e giocare dopo un periodo in cui non nego che alzarsi la mattina è stata dura. - ha spiegato Favilli - Il dolore era tanto, però riuscire ad uscire anche questa fase mi fortifica e un rigore sbagliato sembra una passeggiata nel confronto. Negli anni il passare tanto tempo lontano dal campo mi ha fatto crescere. Chiaramente l'ambizione era ed è un'altra, è quella di non dover affrontare questi momenti, ma alla fine ti lasciano qualcosa dentro, una resilienza che anche un rigore sbagliato diventa una passeggiata. Ho affrontato la settimana con serenità. Iannarilli mi ha salvato con il Catanzaro. Sono molto contento, molto felice".

“Emozione incredibile, il gol è di tutti”

"Il gol è di tutti perché mi hanno dimostrato sempre grande affetto e vicinanza in questi mesi, soprattutto quando sono lontano per la riabilitazione. - ha aggiunto l'attaccante - Sono tutti ragazzi con la fame, la voglia di dimostrare valore. In campo non ho fatto niente, tutto quello che è il percorso dell'Avellino è merito loro. E si sono meritati questo percorso. Sono stato felicissimo. È stata un'emozione incredibile. Il peggio è a spalle. Sono tornato a sorridere, ad essere felice in mezzo al campo. Quando un calciatore è triste non performa e, quindi, sono felice di essere tornato a fare ciò che amo. Il futuro? Pensiamo a finire bene. Venerdì abbiamo una gara fondamentale per noi perché ci può lanciare verso un obiettivo più grande. Sappiamo che è una partita importante per i nostri tifosi e speriamo in una cornice importante per una serata di fuoco. Vogliamo vincere venerdì".